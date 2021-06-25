شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجي: استكمل تصوير الجزء الثانى من مسلسل "الكندوش" بعد فيلم سينمائى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة سلاف فواخرجي لـ"الخليج 365" عن أنها سوف تستكمل تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "الكندوش" الذي تم عرض جزئه الأول خلال الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي، وقالت إنها حاليًا بصدد الاستعداد لزيارة للقاهرة لتصوير فيلم روائي سينمائي قصير يحمل عنوان "قبّاني في العزل" للمخرج عادل عبد العظيم

مسلسل "الكندوش" تأليف الممثل الكبير حسام تحسين بك وإخراج سمير حسين وقدمت خلاله النجمة سلاف فواخرجي شخصية أرملة كنموذج للمرأة السورية في مرحلة تاريخية معينة بمنطقة الشام القديمة .

والمسلسل قام ببطولته أيمن زيدان وصباح الجزائري وسامية الجزائري وأيمن رضا وشكران مرتجى وفايز قزق وعدد كبير من الممثلين السوريين يصل عددهم لـ150 ممثلا وممثلة وأكثر وعرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا وجدلا كبيرا