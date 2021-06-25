شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قصة حفل لـ مايكل جاكسون فى ليفربول حضره ثلث سكان المدينة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى وفاة ملك البوب مايكل جاكسون، حيث توفى في 25 يوينو 2009، وبهذه المناسبة نعود للماضى فى رحلة مع ملك البوب للتعرف من خلال هذا التقرير على تفاصيل حفلة من أهم وأنجح حفلاته، ففي يوم الأحد، 11 سبتمبر 1988، صعد مايكل جاكسون على خشبة المسرح في Aintree Racecourse فى مدينة ليفربول الإنجليزية، كجزء من جولة حول العالم للترويج لألبومه Bad، في مشهد من المشاهد التي لم يراها أحد منذ ذروة فرقة البيتلز، وحينها تسبب نجم موسيقى البوب ​​مايكل جاكسون في توقف المدينة عندما حضر لإقامة الحفل.



حفل مايكل جاكسون في ليفربول

لم يكن هذا العرض في 11 سبتمبر 1988 هو المرة الأولى التي يزور فيها مايكل جاكسون المدينة الإنجليزية التي يعتبرها الكثيرون العاصمة العالمية لموسيقى البوب، لكنها كانت الأقوى، ففي يوم حفل Liverpool Empire الذي تم بيع تذاكره بالكامل، اضطر منظمي الحفل لإيقاف العرض والتماس الهدوء بين المشجعين الهستيريين الذين كانوا يحاولون اقتحام المسرح، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع "liverpoolecho".



حفل مايكل جاكسون في ليفربول



حفل مايكل جاكسون في ليفربول

ومايكل جاكسون كان وقت الحفل قد بلغ من العمر 30 عامًا، وأصبح أشهر شخص في العالم وكان أدائه الأشهر علي مستوي العالم، ووصل النجم إلى ليفربول بطائرة هليكوبتر في مطار سبيك، فيما سافر الوفد المرافق له إلى وسط المدينة في ثلاث سيارات ليموزين سوداء تحت حراسة الشرطة.

وأثناء إقامته بالمدينة، حصل النجم على طابق كامل من فندق أتلانتيك تاور، وذلك استعدادًا لإقامة الحفل الذي حضره 125000 معجب، دفع كل منهم 16.50 جنيهًا إسترلينيًا مقابل تذكرة وقد اصطف بعضهم لساعات لمحاولة الحصول على أفضل رؤية للنجم.

كما كانت هناك طائرات هليكوبتر تحلق في سماء المنطقة، إلى جانب أضواء ساطعة لعربات الشرطة المارة بسبب إثارة ضجة بين المشجعين للحصول على أول لمحة لمايكل جاكسون، وجاء موعد بدأ الحفل وأضاءت الأضواء في الظلام حشدًا يساوي ثلث سكان ليفربول جميعهم في انتظار أعظم عرض صوتي وموسيقي على وجه الأرض، حسب ما نشر عن جاكسون في هذا الوقت، لذلك كان حفل ليفربول من اهم الحفلات في تاريخ مايكل جاكسون.