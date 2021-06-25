شكرا لقرائتكم خبر عن علا غانم فى جلسة تصوير جديدة بالأسود والشعر الأشقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة علا غانم لجلسة تصوير جديدة، وذلك خلال تواجدها في مصر حاليًا، حيث حضرت من أمريكا من أجل الاحتفال بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوى على عبد الرحمن علاء رجب، وظهرت علا في جلسة التصوير بلوك مختلف يعيدها مرة أخرى إلى متابعيها بعد غياب طويل.



علا غانم

علا غانم في جلسة تصوير جديدة

ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم فى أى عمل فنى، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها فى أمريكا، وتساءل كل محبى الفنانة علا غانم هل اعتزلت الفن نهائيا وابتعدت عن الأضواء والشهرة، وتعيش مع ابنتيها فى أمريكا، أم أنها لم تتخذ هذه الخطوة الآن.

وكان آخر أعمال علا غانم، فيلم "الفندق" الذى عرض عام 2017، وشارك فى بطولته محمد نجاتى ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكرى، كما شاركت فى نفس العام خلال مسلسل "طعم الحياة" مع سامو زين وساندى وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد، اضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال ومحمود عبد المغنى وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.