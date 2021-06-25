شكرا لقرائتكم خبر عن "بيت من لحم" لمناضل عنتر على مسرح مركز الجيزة الثقافى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون العرض المسرحى "بيت من لحم " للمخرج مناضل عنتر على مسرح مركز الجيزة الثقافى اليوم فى تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك تحت إشراف الدكتورة سميرة محسن، العرض من تأليف الكاتب الكبير يوسف إدريس، تأليف موسيقى وألحان أحمد حسنى، تصميم رقصات عمرو باتريك.

عرض "بيت من لحم" عرض موسيقى راقص، وتدور أحداث قصته حول امرأه فى منتصف الثلاثينيات لديها ثلاث بنات، مات زوجها وظل كل منهم ينتظر نصيبه للزواج، ويأتى كل يوم جمعة شاب أعمى ليقرأ الأيام على روح الفقيد فيقرروا الزواج منه وبعد مناقشة يقع الاختيار على الأم حتى تدخل البهجة للبيت، ولكن تقرر الفتيات بعد ذلك بأن يكون لهن نصيب منه وتوافق الأن فى صمت وخضوع ويستمر الأعمى فى العيش معهم مقنعا نفسه أنه أعمى.

يذكر أن آخر أعمال المخرج مناضل عنتر، العرض المسرحى الراقص "أعمق مما يبدو على السطح" من إنتاج فرقة الرقص الحديث، والعرض بطولة أعضاء فرقة الرقص الحديث، سينوغرافيا عمرو عبد الله، تصميم دعاية مصطفى عرض، تدور فكرة العرض حول تأكيد نسبية الثوابت المنطقية التى ترسخت في العقل الإنسانى وتعارفت عليها المجتمعات البشرية، فكل ما في الكون نسبي بما فيه الزمن فالوقت على الأرض مثلًا ليس كنظيره في الكواكب والمجرات الأخرى، وإذا كانت الحقائق التى يعتقد الجميع انها بديهيات غير قابلة للمراجعة قد تختلف باختلاف الزمان والمكان فإن قتل الناس بعضهم البعض من أجل الرأي يصبح مزحة ضخمة لا تضحك أحد فاختلاف الافكار والرؤى وارد وطبيعى كاختلاف البشر انفسهم ولذلك يعزز العرض فكرة احترام آراء الآخرين وقبول الاختلاف الفكرى، كل ذلك من خلال التصميمات الحركية المبتكره .