شكرا لقرائتكم خبر عن قصة زيجات محرم فؤاد من تحية كاريوكا وجورجينا رزق إلى المذيعة منى هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة 25 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محرم فؤاد، الذى رحل عن عالمنا إثر أزمة يوم 27 يونيو عام 2002، بعد نجاحات كبيرة في عالم الغناء تاركًا رصيدًا يصل إلى 900 أغنية متنوعة، ورغم الشهرة الكبيرة التي حققها محرم فؤاد في عالم الفن والغناء إلا أنها اشتهر أيضًا في تعدد زيجاته اذ تزوج خلال مشواره 7 مرات.

تزوج محرم فؤاد للمرة الأولى من الفنانة تحية كاريوكا عام 1959، وكان بالنسبة لها الزوج الحادى عشر في حياتها، وأنكرا الثنائي في البداية علاقة الزواج لعدة مرات، لكن الزواج لم يدم لبضعة أشهر لكثرة الخلافات بينهما وصلت إلى تدخل الشرطة بناء على طلب تحية، ورفض الاثنان الحديث عن تلك الخلافات وما حدث فيها وانتهى الأمر بالانفصال.



تحية كاريوكا ومحرم فؤاد

بعد انفصال محرم فؤاد عن تحية كاريوكا تزوج من سيدة أجنبية لم يعلن عن شخصيتها واسمها كما لم يستمر معها طويلاً وانفصلا، ثم جاء الزواج الثالث من اللبنانية ماجدة بيضون التي كانت ملكة جمال لبنان وأنجب منها ابنه "طارق" وحدثت خلافات بينهما انتهت بالطلاق.



محرم فؤاد وماجدة بيضون وابنهما طارق

وكانت الزيجة الرابعة لمحرم فؤاد من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، التي مثّلت لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 1971، وفازت بلقب ملكة جمال الكون، لتكون المرة الأولى التي تفوز فيها لبنانية وشرق أوسطية بلقب ملكة جمال الكون، حيث شاركته بطولة فيلم "الملكة وأنا" عام 1975 ونشات قصة حب بينهما وتزوجا ولكن الزيجة لم تستمر طويلا وانتهت بالانفصال.



محرم فؤاد وجورجينا رزق

وفي نهاية السبعينيات تزوج محرم فؤاد بالفنانة عايدة رياض التي كانت واحدة من ابرز الراقصات خلال هذه الفترة، واستمر الزواج عدد من السنوات شهدت خلافات عديدة بينهما حيث كان يرغب في عدم استكمال مسيرتها الفنية حتى انتهت علاقتهما بالطلاق، ليتزوج بعدها محرم فؤاد من المذيعة منى هلال، استمرت معه حتى وفاته.