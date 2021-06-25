شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: تفرغت لمهمة الدفاع عن الفن والفنانين ضد الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، إنها أول مرة تحصل في العالم أن شخصًا ياخد حكم، بحكم محكمة بعد مهاجمتها على شاشة قناة الحافظ في عهد الإخوان.

وأضافت إنها في عهد الإخوان أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن الفن والفنانين في عهد الإخوان مؤكدة أنها لم تكن وحدها التي هوجمت على ألسنة الأخوان بل كل نجوم مصر وعلى رأسهم عادل إمام.

وتابعت: وقتها قلت لنفسي خلاص أنا مش عايز أمثل، هتفرغ لملاحقة هؤلاء وأدافع عن الفن والفنانين حتى لو اختصمت رئيس الجمهورية في هذا الوقت.