شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: تفرغت لمهمة الدفاع عن الفن والفنانين ضد الإخوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، إنها أول مرة تحصل في العالم أن شخصًا ياخد حكم، بحكم محكمة بعد مهاجمتها على شاشة قناة الحافظ في عهد الإخوان.
وأضافت إنها في عهد الإخوان أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن الفن والفنانين في عهد الإخوان مؤكدة أنها لم تكن وحدها التي هوجمت على ألسنة الأخوان بل كل نجوم مصر وعلى رأسهم عادل إمام.
وتابعت: وقتها قلت لنفسي خلاص أنا مش عايز أمثل، هتفرغ لملاحقة هؤلاء وأدافع عن الفن والفنانين حتى لو اختصمت رئيس الجمهورية في هذا الوقت.
حضرت النجمة التونسية درة ندوة تكريم النجمة إلهام شاهين في مهرجان أسوان السينمائي الدولي في دورته الخامسة.
وقالت درة بالنيابة عن جيلي بقول إنك من أكتر الممثلات اللي حبيتني في التمثيل، دائمًا بقول وأنا بتفرج عليها هي عملت الشخصية دي إزاي، بجانب أنها شخصية قوية، لا تستسلم وهذا يتضح من خلال مواقفها، فخورة إنها موجودة في السينما العربية والمصرية.
وكرمت أمس في حفل الافتتاح النجمة الكبيرة إلهام شاهين التى عبرت عن حبها وسعادتها بالتكريم اليوم من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة لأنها تعتبره ابنها الذى شاركت فى ميلاده وأعربت عن فخرها بما يقدمه المهرجان كل عام ونجاحه فى الوصول للمجتمع المصرى وتوجهت بالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسى والدكتورة فايزة الخرافى والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار والنجمة دنيا سمير غانم وأكدت أنها فخورة بتكريمها فى محافظة أسوان التى نتباهى بحضارتها وبشعبها أمام كل دول العالم وطالبت بأن نعمل بجد لتصل الحضارة المصرية العظيمة وتوجهت بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على موكب المومياوات الملكية العظيم مؤكدة أنه مع نهاية العام سنشهد افتتاح المتحف الكبير وختمت كلمتها قائلة: تحيا مصر وتحيا السينما وأهل أسوان الكرام.