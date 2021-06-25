شكرا لقرائتكم خبر عن عابد عنانى يخوض تجربة مسرحية جديدة بمسرح الطليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تألقه فى الموسم الرمضانى يعود الفنان عابد عنانى من جديد للمسرح حيث يشارك فى بطولة مسرحية "من قتل إيفا سميث" عن رواية زيارة المفتش للكاتب ج. ب. بريستلي ومن إخراج الفنان أحمد الرافعى، ومن إنتاج مسرح الطليعة بقيادة الفنان عادل حسان والتابع للبيت الفنى المسرح الذى يرئسه الفنان إسماعيل مختار، العرض ديكور فادى فوكيه، موسيقى محمد خالد، وبطوله كل من عزت زين، فتحى سالم ، محمد يوسف أوزو، نانسي نبيل، ومن المقرر عرضه نهاية شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن الفنان عابد عنانى خريج المعهد العالى للفنون المسرحية، تألق فى العديد من الأعمال المسرحية وحاز على العديد من الجوائز فى المهرجان القومى للمسرح وكذلك مهرجان نقابة المهن التمثيلية، وقدمه الراحل نور الشريف كوجه جديد فى مسلسل " ماتخافوش " ، وتوالت بعد ذلك الأعمال كان أخرهم مشاركته فى مسلسل الاختيار بدور الإرهابى عماد والذى أحدث ضجة كبيره بسبب نجاحه فى الدور، وكذلك مشاركته فى مسلسل الطاووس بدور زين.