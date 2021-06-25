شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: بشفق على الجيل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها بمهرجان أسوان السينمائي: "رفضت بطولات مطلقة قبل الهلفوت لأني كنت دارسة في فنون مسرحية وفاهمة، وعندما عرض علي الهلفوت فوجئت بالقامات الثلاثة وحيد حامد وسمير سيف وعادل إمام، وكانت أول مرة أخد جائزة أفضل ممثلة، مضيفة أن عادل إمام كان بيغششها عشان أقدم أفضل أداء.

واستكملت: أنا بشفق على الجيل الجديد محدش بيعلم حد دلوقتي على عكس جيلي الذي تعلم على يد نجوم كبار.

وقالت إلهام شاهين إنها في مسلسل سامحوني مكنش قصدي في أحد المشاهد فقدت الوعي بسبب الانهيار العصبي بعد أداء أحد المشاهد.

وأكدت إلهام شاهين: أنا مبعرفش أمثل، لازم أصدق المشهد قبل تجسيده ولا أستطيع استخدام تكنيك معين للتمثيل .

وقال الناقد كمال رمزي إن مدرسة إلهام شاهين في التمثيل هي نفس مدرسة النجم الراحل أحمد زكي، وهي المدرسة العفوية.