شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبح مايكل جاكسون سببًا فى شهرة أوبرا وينفرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما لا يعرفه الكثيرون أن النجم مايكل جاكسون، أبرز فناني القرن العشرين وأيقونة الغناء في العالم والمغني الأشهر في تاريخ البشرية كان السبب الرئيسي في شهرة الإعلامية أوبرا وينفري، ففي عام 1993 شاهد هذا اللقاء 100 مليون مشاهد، حيث إنها أكبر مقابلة في تاريخ أوبرا وينفري.

هذا اللقاء أثار جدلاً كبيرًا وكان أحد أسباب شهرة أوبرا "عالميًا" حيث إن أوبرا قبل مايكل لم تكن مشهورة في جميع أنحاء العالم، ومن أهم ما جاء في المقابلة هو توضيح جاكسون لسبب تغير لون بشرته، حيث قال إنه مصاب بمرض البهاق ، وكان هذا التصريح انفراد لأوبرا وبرنامجها .



أسطورة الغناء مايكل جاكسون

%70 من جسمه أصبحت باللون الأبيض بعد إصابته بمرض البهاء وأصبح اللون الأبيض أكثر من اللون الأصلي للبشرة ما جعله يقوم بأداء عملية إزالة ماتبقى من بقع سمراء في جسمه واستخدم المكياج لتغطية البقع وموازنة اللون في جسمه كاملاً.

النجم مايكل جاكسون مازال المغني الأكثر مبيعًا في تاريخ الغناء ، فهو ظاهرة فنية يقلدها الكثيرون عبر العالم واليوم تمر ذكري رحيله يوم 25 يونيو 2009 ، وبرغم الرحيل فمازال تأثيره الفني موجود شكلا ومضمونا، فهو أول مغني أفريقي الأصل تظهر فيديوهات أغانيه على قناة MTV تاركاً الباب خلفه مفتوح لجميع المطربين السود، ويذكر أن شعار القناة قد تغير في الثمانينات بصورة لمايكل جاكسون.

حصل علي 13 جائزة من مسابقة جرامي بالإضافة لجائزة جرامي الأسطورة وجائزة جرامي لإنجاز العمر ، وفي عام 1984 دخل جاكسون موسوعة جينيس كأكثر ألبوم مبيعاً بالتاريخ بما يقارب الـ 104 مليون نسخة "آخر إحصائية رسمية في عام 2006" .