إلهام شاهين: "حلمت أكون مخرجة مسرح وأصبت بانهيار عصبي بسبب هذا الدور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها كانت تحلم أن تصبح مخرجة مسرح، فلم تكن تطمح أن تكون ممثلة بقدر ما كانت تحلم بأن تصبح مخرجة.

وتابعت "أول جايزة في حياتي كانت عن فيلم الهلفوت، وأنا وجيلي محظوظين إننا اشتغلنا في بداياتنا مع نجوم عظام، زي محمود أبو زيد، سمير سيف وحيد حامد وشادية".

واستكلمت: كان حلم حياتي أن أسلم فقط على شادية، وحينما وقفت أمامها في فيلم "لا تسألني من أنا"، ساعدتني كثيرًا وفي أحد المشاهد سألتها كيف أمثل هذا المشهد، فقالت "ركزي في عينيا".

وكشفت أنها لا تحضر للشخصيات التي تقدمها، ولكنها لابد أن تكون صادقة، على سبيل المثال في مسلسل "سامحوني ماكنش قصدي" فقدت الوعي بعدما أصيبت بانهيار عصبي ونقلت للمستشفى لـ٥ أيام، بعد المشهد الأخير في العمل.

واختتمت حديثها قائلة: أنا بعيش اللحظة ومعرفش أمثل، أنا بسيب نفسي للحظة"

أدار الندوة الناقد كمال رمزي، بحضور عدد من الجمهور ونجوم الفن أبرزهم: المنتج هشام سليمان، الفنان أحمد وفيق، الفنانة درة، الناقد أحمد شوقي، دكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة.