إلهام شاهين: السينما المصرية قامت على أكتاف المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، خلال ندوة تكريمها في الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، إن السينماالمصرية قامت على أكتاف المرأة.

وذكرت "إلهام" عدة نماذج للفنانات اللاتي أثرن في تاريخ السينما المصرية، مثل: بهيجة حافظ التي وصفتها بالفنانة الشاملة.

كذلك: عزيزة أمير، وآسيا، وشادية وهند رستم وفاتن حمامة، ونادية لطفي، وسعاد حسني وغيرهن.

وأوضحت:"الفترة اللي ظهرنا فيها كانت بطولة الرجال مسيطرة، لكننا عملنا بطولات جماعية نسائية كتيرة، زي (الحجر الداير، دانتيلا، يا دنيا يا غرامي)".

أدار الندوة الناقد كمال رمزي، بحضور عدد من الجمهور ونجوم الفن أبرزهم المخرج عمر عبدالعزيز، المنتج هشام سليمان، الفنان أحمدوفيق، الناقد أحمد شوقي، الفنانة درة، دكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة.