قصة حب فايزة أحمد ومحمد سلطان في "عشنا عمرنا أحباب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الكاتب حمدين حجاج، عن طرح كتابه "فايزة وسلطان.. عشنا عمرنا أحباب"، والذي يتناول قصة حياة الفنانة الكبيرة فايزة أحمد "كروان الشرق"، والموسيقار الكبير محمد سلطان.

زيجة فايزة وسلطان من أشهر الزيجات الفنية، ونتج عنها عشرات الأغاني التي مازالت تعيش بيننا حتى اليوم، ورغم رحيلها قبل سنوات طويلة إلا أن سلطان يتأثر حتى الآن بالحديث عن زوجته وأم أولاده فايزة أحمد.

من أشهر الأغاني التي تعاون خلالها الثنائي: "إنساني"، "بكرة تعرف"، "تاهت خطاوينا"، "حبيتك وبداري عليك"، "على وش القمر"، "غريب يا زمان".