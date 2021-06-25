أول تعليق لتامر حسني بعد حفله في الرياض بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أحيا الفنان تامر حسني، مساء أمس الخميس، حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر تامر، صورا له من الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل الحب للجمهور السعودي الغالي.. شرفتوني النهاردة بحبكم وروحكم الرائعة".

وأضاف "من كل قلبي، تشرفت بحضور سعادة السفير المصري أحمد فاروق.. حضورك شرف كبير لي، وطبعا حبيبي الغالي الأستاذ سالم الهندي ومجموعة روتانا".

ويعرض لتامر حسني حاليا بدور العرض السينمائي فيلم"مش أنا"، وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسني وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، إذ يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبد الرحمن، سوسن بدر، وعدد من الفنانين.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ومدير تصوير مارك عوني، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني شقيق تامر، بالاشتراك مع شركة "سينرجي".