إلهام شاهين بندوة تكريمها في أسوان: "ماصدقتش نفسي لما اتعرض عليا فيلم الهلفوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين في ندوة تكريمها بمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، إنها تعتز بدراستها في أكاديمية الفنون.

وتحدثت عن فيلم "الهلفوت" قائلة: لما جالي فيلم الهلفوت مكنتش مصدقة نفسي، وقلت إذا لم أنجح في هذا الفيلم هعتزل، رغم إني وقتها كنت في بداية مسيرتي.

وأوضحت أن السبب في هذا القرار أن كل إمكانيات النجاح متوفرة في هذا العمل، فالكاتب هو وحيد حامد، والمخرج سمير سيف، والبطل هو النجم عادل إمام.

وتابعت: نجاحي في فيلم "الهلفوت" كان مجهود الأساتذة وليس مجهودي الشخصي، فعملنا في بداية مشوارنا الفني كوجوه جديدة مع أساتذة عظام أفادنا كثيرا.

أدار الندوة الناقد كمال رمزي، بحضور عدد من الجمهور ونجوم الفن أبرزهم المخرج عمر عبدالعزيز، المنتج هشام سليمان، الفنان أحمد وفيق، الناقد أحمد شوقي، الفنانة درة، الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة.