بالصورة – هبة طوجي وابراهيم معلوف يستقبلان “نائل”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

وضعت النجمة اللبنانية العالمية هبة طوجي مولودها الأول نائل معلوف من زوجها الملحن اللبناني العالمي إبراهيم معلوف في فرنسا. وتوجه عدد من الزملاء بالتهنئة للثنائي، وأبرزهم الموسيقي أسامة الرحباني الذي كتب: “الله يعيشو ويعيش بدلالكن”.

ومن بين النجوم الذين باركوا للثنائي بالمولود الجديد نذكر هيام أبو شديد، ندى أبو فرحات، كارمن لبس، مايك كاسي، رهف عبد الله وغيرهم.

وزفّت طوجي الخبر لجمهورها من خلال صورة نشرتها عبر “إنستغرام” بالأبيض والأسود ظهرت فيها يدها ويد زوجها ومولودهما، معلنة عن الاسم الذي اختاراه وهو نائل.

وأرفقت طوجي الصورة بتعليق: “شكراً يا الله، شكراً أيتها الحياة، مرحباً نائل معلوف”، فردّ عليها معلوف كاتباً: “أغلى ما أملك”.

كما أعاد معلوف نشر الصورة التي شاركتها طوجي وأرفقها بتعليق جاء فيه: “أكثر لحظات الحياة إلهاماً، مرحباً بك أيها الرضيع الصغير. مرحباً بك في عالم مجنون ومخيف وجميل للغاية. أتمنى أن تمنحك الحياة الوقت والثقة الكافيين لتحلم بعالم أفضل وتعمل بجد من أجله”.