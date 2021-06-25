غسان الرحباني لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: “بعد ما شفت شي” تكملة لـ”صارت سنة الألفين”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - يونيو - 2021 2:30 مساءً

غسان الرحباني فنان وابن عائلة فنية مميزة في لبنان لكن ورغم انتمائه الى هذه العائلة الرحبانية العريقة لكنه اسس خطا فنيا خاصا به وقدم عددا من الاعمال التي تحاكي الواقع اللبناني وآخرها كليب “بعد ما شفت شي” الذي انتجته LBCI . فما هي كواليس هذا العمل؟

شرح غسان الرحباني لـ”صوت بيروت انترناشونال ” أن فكرة اغنية “بعد ما شفت شي” ولدت اثناء حديث هاتفي جرى بيني وبين الشيخ بيار الضاهر الذي طلب مني ان انفذ اغنية تحاكي الوضع المعيشي الذي يمر به لبنان وانا دائما جاهز لمثل هذه الاعمال لاني اعايش تفاصيل حياتنا اليومية، فبدات الاعداد للاغنية انطلاقا من روح اغنية “صارت سنة الالفين” التي قدمتها منذ 20 عاما وبالفعل نفذت “بعد ما شفت شي” بروحية “صارت سنة الالفين” ثم اتفقت مع الممثلين الذين صورنا معهم الكليب وتحديدا فادي شربل الذي تجمعني به صداقة قوية مثله مثل كل الممثلين الاخرين في لبنان”.

وفيما يتعلق بغيابه عن الساحة الفنية نفى غسان الرحباني هذا الغياب واكد انه قدم خمسة اعمال في العام 2020 ومنها اغنية خاصة بكورونا بعنوان lock down وايضا صورت كليب لاغنية “معك ما معك” من اخراج رانية الحاج وبعد انفجار مرفأ بيروت قدمت اغنية “ارسم عمري” وهي اوبرالية و”لسه فاكر” التي قدمتها في تشرين الاول والتي تتناول الغلاء المعيشي وكل هذه الاعمال موجودة على قناتي الخاصة في موقع يوتيوب.

وعن تدهور الفن اللبناني يقول “لا استطيع ان اقول ان الفن اللبناني بالمطلق غير ناجح اذ دائما يوجد الناجح والفاشل لكن الفرق بات واضحا اكثر في الوقت الراهن بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والاعلام”.

وعن عدم دخوله في مجال وضع الموسيقى التصويرية للمسلسلات الدرامية كما كان يفعل والده الفنان الراحل الياس الرحباني يؤكد ان لديه تجارب عديدة في هذا المجال وخاصة الافلام السينمائية لكن بالنسبة للاعمال الدرامية التلفزيونية فكل المنتجين يعلمون انني احب ان اخوض هذه التجربة لكني لا افرض نفسي على احد.

وبما انه اب لثلاثة بنات فهل لمس لديهن اي مواهب فنية فيشير ان بناته يدرسن الموسيقى في معهد خاص، واحدة تدرس الدرامز والثانية تغني وتعزف على الة البيانو والثالثة تعزف على البيانو وثلاثتهن مميزات في الرقص.

وعن خوضه تجربة مشاركته في برنامج “منا وجر” مع بيار رباط قال ان محطة “ام تي في” مثل بيته وتربطه علاقة صداقة مع عائلة المر وعندما التقى صدفة ببيار رباط اقترح عليه فكرة المشاركة في البرنامج فوافق وظهر دون اي مقابل مادي، واضاف غسان الرحباني ان له باع طويل في تقديم البرامج سواء عل “ان بي ان” و الجديد وكل المحطات اللبنانية تجمعني بهم صداقات.

وعن الاعمال الدرامية التي احبها في الفترة الاخيرة قال تابعت مسلسل “للموت” بشغف لانه عمل مميز.

واخيرا هل يفكر بمغادرة لبنان اكد غسان الرحباني انه في العام 84 سافر الى اميركا من اجل تأسيس فرقة وكانت احلامه كبيرة بان ينطلق عالميا لكنه حورب كثيرا وعاد الى وطنه اما اليوم فهو لن يهاجر من بلده رغم الظروف الصعبة.