شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: جالي جوابات شكر من مسيحيات بعد فيلم "واحد صفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين في ندوة تكريمها في مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة، إنها استقبلت عددًا من جوابات الشكر من مواطنات مسيحيات بعد عرض فيلم واحد صفر لأن الكنيسة بدأت تنظر إلى مسألة الطلاق بشكل أكثر تسامحا.

وأضافت إلهام شاهين أن الدين لابد أن ينظر إلى الإنسانيات، فالله لم يحرم الإنسان من حق الحياة على الإطلاق.

قال كمال رمزي إن إلهام شاهين قطعت مشوارًا صعبًا خلال حياتها الفنية، وتستطيع تجسيد أكثر من إحساس في مشهد واحد خاصة في فيلم يا دنيا غرامي الذي يحتوي على مشهدين يدرسان في كليات الفنون.

وأضاف أن إلهام شاهين دائما ما تعمل على أدوارها وتشتغل عليها وهذا ما ظهر في آخر أفلامها "حظر تجول" .

قالت النجمة إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها من مهرجان أسوان السينمائي الدولي، شهادة الأستاذ الكبير كمال رمزي أقوى من أي تكريم وكنت هعيط من كلامه.