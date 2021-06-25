شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين فى مهرجان أسوان الدولى: إيه يعنى الست غلطت ما الراجل بيغلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الناقد كمال رمزي بدور النجمة إلهام شاهين في فيلم يا دنيا يا غرامي مؤكدا أنها استطاعت أن تجمع بين أكثر من إحساس في مشهد واحد.

وقالت إلهام شاهين إن مشاهدها في يا دنيًا يا غرامي من أصعب المشاهد التي أفصحت فيها لحبيبها أنها اخطأت ولم تعد بنت بنوت، وعلقت: إيه يعني الست غلطت ما الراجل كمان بيغلط وكلنا بشر ولينا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات.

قالت النجمة إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها من مهرجان أسوان السينمائي الدولي، شهادة الاستاذ الكبير كمال رمزي أقوى من أي تكريم وكنت هعيط من كلامه.

وأضافت إلهام شاهين إنها في فيلم الهلفوت كان الهدف منه صناعة نجمة اسمها إلهام شاهين، وكنا نجري جلسات عمل عديدة من أجل الوقوف على التفاصيل وهذه كانت عاداتنا في كل أعمالنا.

وقالت إلهام شاهين إنها في مسلسل سامحوني مكنش قصدي في أحد المشاهد فقدت الوعي بسبب الانهيار العصبي بعد أداء أحد المشاهد.

وأكدت إلهام شاهين: أنا مبعرفش أمثل، لازم أصدق المشهد قبل تجسيده ولا أستطيع استخدام تكنيك معين للتمثيل.

وقال كمال رمزي إن مدرسة إلهام شاهين في التمثيل هي نفس مدرسة النجم الراحل أحمد زكي، وهي المدرسة العفوية.