شكرا لقرائتكم خبر عن درة لـ إلهام شاهين في مهرجان أسوان: انتي اللي حببتينى فى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت النجمة التونسية درة ندوة تكريم النجمة إلهام شاهين في مهرجان أسوان السينمائي الدولي في دورته الخامسة.

وقالت درة بالنيابة عن جيلي بقول إنك من أكتر الممثلات اللي حبيتني في التمثيل، دائمًا بقول وأنا بتفرج عليها هي عملت الشخصية دي إزاي، بجانب أنها شخصية قوية، لا تستسلم وهذا يتضح من خلال مواقفها، فخورة إنها موجودة في السينما العربية والمصرية.

وكرمت أمس في حفل الافتتاح النجمة الكبيرة إلهام شاهين التى عبرت عن حبها وسعادتها بالتكريم اليوم من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة لأنها تعتبره ابنها الذى شاركت فى ميلاده وأعربت عن فخرها بما يقدمه المهرجان كل عام ونجاحه فى الوصول للمجتمع المصرى وتوجهت بالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسى والدكتورة فايزة الخرافى والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار والنجمة دنيا سمير غانم وأكدت أنها فخورة بتكريمها فى محافظة أسوان التى نتباهى بحضارتها وبشعبها أمام كل دول العالم وطالبت بأن نعمل بجد لتصل الحضارة المصرية العظيمة وتوجهت بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على موكب المومياوات الملكية العظيم مؤكدة أنه مع نهاية العام سنشهد افتتاح المتحف الكبير وختمت كلمتها قائلة: تحيا مصر وتحيا السينما وأهل أسوان الكرام.