هيا الشعيبي تنتقد الهام الفضالة: “الانسان يبين في المواقف”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:57 مساءً - عبرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن خيبة املها من بعض صديقاتها اللواتي تخلين عنها خلال ازمتها الاخيرة موجهة سهامها بشكل خاص الى صديقتها الفنانة الهام الفضالة دون ان تسميها بشكل مباشر.

وقالت هيا الشعيبي، ردا على سؤال خلال استضافتها في احد البرامج التلفزيونية، أن “الواحد اذا مشي مع صديق لازم يعرف هذا صديقك يحبك لنفسك ولما تطيح في مشكلة ما يخذلك”.

وتابعت “هذه صداقة عمر أخوة ومحبة وانا عندي وايد رفيقات مو واحدة او اثنين اللواتي خذلوا لا وايد”.

ورغم ان هيا الشعيبي اكدت انها لا تقصد شخص معين غير انها قالت “في ناس يقولون بيتها بعيد ما نقدر نروح وانا امس عندي اهلي وربعي فاللي يحبك يدل خدك والانسان يبين في المواقف”.

وكانت الهام الفضالة قد تحدثت عن طبيعة علاقتها مع هيا الشعيبي خلال مقابلة مع الاعلامية مي العيدان حيث قالت انها تتواصل معها بشكل دائم ولكنها لا تستطيع زيارتها بسبب انتقالها الى منطقة بعيدة.