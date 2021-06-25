صور.. 33 دولة تتنافس على جوائز مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق، الجمعة، أول عروض وفعاليات النسخة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

ويستمر المهرجان حتى 29 من شهر يونيو/ حزيران الجاري، وهي النسخة التي تتنافس 33 دولة للفوز بجوائز مسابقاتها.

وتبدأ فعاليات، الجمعة، بافتتاح منتدى "نوت"، الذي يُقام للعام الخامس، وتدير نقاشاته الدكتورة عزة كامل، وذلك بمشاركة باحثات وكاتبات في مجال قضايا المرأة بمصر والعالم.

كما تُقام اليوم ندوة حول الشخصيات التي كرمها المهرجان في حفل الافتتاح، حيث كان من بين المكرمات من خارج الوسط السينمائي، رئيس المجلس القومي للمرأة المصرية، الدكتورة مايا مرسي، والكويتية فايزة الخرافي، أول امرأة تتولى رئاسة جامعة عربية.





ومن الوسط السينمائي، كرم المهرجان، الباحثة السينمائية المصرية، مني البنداري، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والمخرجة المصرية، ساندرا نشأت، والفنانة إلهام شاهين، والنجمة الفرنسية ماشا مريل.

وتشهد النسخة الخامسة من المهرجان إقامة خمس مسابقات، هي مسابقة الأفلام الطويلة، ويشارك فيها 11 فيلما، من إنتاج 15 دولة، ومسابقة الأفلام القصيرة، ويشارك فيها 14 فيلما أنتجتها 15 دولة، وذلك بجانب مسابقات للفيلم المصري، وأفضل فيلم يورو متوسطي، ومسابقة أفلام الورش التي أقامها المهرجان هذا العام لشباب السينمائيين.





كما تشهد مشاركة وفد من السينمائيات النيجيريات، حيث يشاركن بجلسة عمل حول التعاون بين صناع السينما المصرية، بصفتها الأقدم في أفريقيا، وصناع السينما النيجيرية، بصفتها الأكبر إنتاجا في القارة السمراء.

كان حفل افتتاح المهرجان أقيم مساء الخميس على ضفاف نهر النيل، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن.





وألقى السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان كلمة في ليلة الافتتاح، وجه خلالها الشكر لوزيرة الثقافة المصرية، والضيوف الذين حضروا للمشاركة وسط الإجراءت الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

وقال حسن أبو العلا، مدير المهرجان، إن الدورة الخامسة ترفع شعار دورة النيل وتعتبر الأهم في مسيرة المهرجان، وستشهد مجموعة متنوعة ومميزة من الأفلام والفعاليات التي تناقش أهم قضايا المرأة حول العالم، ثم توجه بالشكر إلى كل الجهات التي ساهمت في إقامة المهرجان وسط العديد من التحديات.





وتوجهت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان، بالشكر لكل حضور دورة هذا العام، مشيرة إلى أن المهرجان يعلي من قيمة المرأة ودورها في المجتمع الأسواني وأعربت عن فخرها بنماذج السيدات اللاتي قابلتهن بمحافظة أسوان لأنهن نماذج مشرفة.







وأكد كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر أن صناع السينما لهم دور كبير في عكس كل قضايا مجتمعاتهم وإحداث الفارق منذ أكثر من ١٢٠ عاما، وأوضح أن الاتحاد سعيد وفخور بشراكته مع مهرجان أسوان ويطمح لاستمرارها لسنوات قادمة لدعم المرأة.





وأعربت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بوجودها وسط هذا الحشد الكبير الذي أكدت أنه يعكس حرص مصر على استمرار الحياة والسينما رغم كل الظروف الصعبة وأوضحت أن الوزارة حريصة علي تقديم كل الدعم للمهرجان لأنه الوحيد الذي يدعم المرأة.

وقامت إدارة المهرجان خلال الحفل بتكريم الدكتورة مايا مرسي ومنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة،.

كما قامت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.





وقامت إدارة المهرجان بتكريم الباحثة السينمائية مني البنداري، كما قامت بتكريم المخرجة الفلسطينية نجوي نجار، والمخرجة ساندرا نشأت والفنانة إلهام شاهين، ودنيا سمير غانم التي اعتذرت عن عدم الحضور برسالة مصورة بسبب مرض والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز.



