شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تكشف سر شبابها الدائم رغم تخطى الـ50.. صيام متقطع وتمارين معينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية جينيفر أنيستون عن سبب رشاقتها الدائمة وجمالها الذى يستمر كأنها لا تزال في العشرينيات من عمرها، وذلك برغم تخطيها الـ50 حيث احتفلت فى وقت سابق بعيد ميلادها الـ 52، إلا أنها ما زالت فى قمة جمالها وكأنها بريعان الشباب الأمر الذى تطرقت إلى أسراره اثناء حوارها مع مجلة people.



جينيفر انيستون بعد الـ 50 وفى العشرينات

وكشفت عن أمور عديدة تعتاد الممثلة الشهيرة على القيام بها منذ سنوات، أبرزها طريقة الصيام المتقطع التى تتبعها دائمًا، بالإضافة إلى عدم الإفطار مع قيامها بتمارين تعرف باسم التمارين البيلاتس، وهى التمرينات التى تعمل على تحقيق الثبات مع تقوية الجسم.

من ناحية أخرى سبق وكشفت الممثلة العالمية جينيفر أنيستون عن أكثر تصميم لطاقم مفضل لشخصيتها في مسلسل friends على مدار أجزائه، وذلك بعدما عادت بصحبة نجوم العمل لتقدم جزء جديد يعرض حاليًا، حيث نشرت من خلال حسابها على موقع انستجرام عدة صور للطاقم واكتفت بالتعليق عليه بواسطة ايموشن يبدي اعجابها بما ترتديه شخصيتها في العمل من تصميم على مر سنوات من تقديم العمل.



انيستون خلال تمرينات

موقع الديلى ميل بدوره لم يفوت الأمر وقتها، ونشر تقرير حول ذلك أكد فيه أن جينيفر انيستون التي تعيش أفضل أوقاتها مع جمهورها في الوقت الحالي مؤكدًا أن التصميم الأخير يعد المفضل لشخصية راشيل جرين اسم الدور التي تلعبه ضمن أحداث المسلسل.