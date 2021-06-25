شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من نانسى عجرم بعد استدعائها فى قضية زوجها.. اعرف قالت إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، أن استدعاء المحكمة لها فى قضية زوجها فادى الهاشم، ومقتل رجل اقتحم منزلهما مطلع يناير 2020، هو استدعاء بصفتها شاهدة وبطلب من زوجها ضمن إجراءات التحقيق لإصدار الحكم النهائي العادل في القضية، مطالبة وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر في نشر الأخبار المتعلقة بقضية زوجها فادى الهاشم.

وقالت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في أول تعليق لها بعد استدعائها من قبل المحكمة، على حسابها الشخصي بموقع "تويتر": "لم أغِب ولن أغيب عن أي جلسة أُستدعى لها، وقد حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة وبطلب من زوجي فادي التوسع في التحقيق وصولًا إلى إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية، ويرجى توخي الدقة في نشر الأخبار. اقتضى الأمر التوضيح".



نانسى عجرم على تويتر

وعلى مدار الأيام الماضية، انشغلت وسائل الإعلام الفنية باستدعاء المحكمة للفنانة نانسى عجرم فى قضية زوجها فادى الهاشم، ومقتل رجل اقتحم منزلهما مطلع يناير 2020.

وكشف محامى فادى الهاشم، لوسائل الإعلام، أن زوج نانسى عجرم هو من طلب استدعاءها كشاهدة على الحادث للتوسع فى التحقيقات، ولإثبات أن إطلاق النار لم يكن خيارا.

كان السورى محمد الموسى قد تسلل إلى فيلا نانسى فى مساء الرابع من يناير 2020 وهو ملثم ومسلح بمسدس، ووصل إلى غرفة نوم أطفالها وهدد زوجها بقتله وقتل عائلته إن لم يرشده إلى خزنة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم بإحضار مسدسه وأطلق النار عليه وأرداه قتيلا بـ18 رصاصة وفقا لشهادة الهاشم الذى وصف ما حدث بالدفاع عن النفس.

لكن "حلا ولد روب" المحققة وخبيرة الأدلة الجنائية وصفت ما حدث بـ"جريمة قتل عمد" لكن المدعية العامة بمنطقة جبل لبنان أخلت سبيل فادى الهاشم وقررت منعه من السفر على خلفية استمرار التحقيقات.