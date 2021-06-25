شكرا لقرائتكم خبر عن محرم فؤاد × صورة نادرة مع فريد الأطرش.. والشحرورة بجوار العندليب وقت مرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم ذكرى أحد أكبر نجوم الفن في مصر والوطن العربي، حيث ولد بمثل هذا اليوم 25 يونيو من العام 1934، وولد باسم محرم حسين أحمد علي، والذى اختار اسمه الفنى ليكون محرم فؤاد، ونشأ بحي بولاق بالقاهرة إلا أن أصوله صعيدية وبالتحديد من محافظة سوهاج، وكان والده يعمل مهندساً في السكة الحديد ، وله تسعة أشقاء خمسة صبيان وأربع من البنات وكان هو الأخ الاصغر.

وكان محرم فؤاد أحد كبار نجوم الطرب واستطاع أن يجد له مكاناً مميزاً بين عمالقة الطرب فى زمن الفن الجميل منذ ان اكتشفه المخرج هنرى بركات وقدمه فى فيلم حسن ونعيمة لأول مرة كوجه جديد، وكانت تجمعه علاقات جيدة بكل نجوم جيله، ولكن كانت تدور الكثير من الشائعات عن علاقته بالعندليب عبد الحليم حافظ.



محرم فؤاد

وبهذه المناسبة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة تجمع محرم فؤاد والعندليب، إضافة إلى الموسيقار فريد الأطرش و الشحرورة صباح، في منزل حليم خلال رحلة علاجه قبل وفاته، ويظهرون جميعا بالصورة وهم يجلسون بجانب العندليب، لتعكس الحب والإحترام المتبادل بين عملاقة الفن وقتها، على الرغم من المنافسة بينهم.



محرم فؤاد والعندليب

وبالرغم من أن عبد الحليم سبق محرم فؤاد بقليل من السنوات لعالم الفن، لكن كانت هناك حرب خفية بينهما طوال الوقت، إلا أن محرم فؤاد بعد وفاة العندليب الأسمر، قال إنه "كلما مر على منزل عبد الحليم قرأ له الفاتحة"، كما قال حينما سُئِل عن من يحمل شعلة الغناء بعد حليم "إن عبد الحليم أخذ الراية معه ورحل إلى العالم الآخر ولا تزال الراية حتى الآن مع عبد الحليم".



محرم فؤاد والعندليب والاطرش وصباح

وبلغ رصيد محرم السينمائي 13 فيلماً اولها "حسن ونعيمة" مع سعاد حسني ومحمود السباعي في العام 1959، وأخرها عام 1975 "الملكة وأنا" مع جورجينا رزق ووحيد سيف وبعد هذا الفيلم لم يقدم اى أفلام سينمائية على الإطلاق.

فيما قدم محرم فؤاد للمسرح الغنائي مسرحيتين هما "دنيا البيانولا" و"القشاط"، وللإذاعة قدم مسلسلين "حب ونغم" و"حياة كامل الخلعي" وبلغ رصيده الغنائي حوالي 900أغنية منها 500أغنية بين العاطفية والشعبية و 400أغنية وطنية لمصر والعالم العربي منها 20أغنية لفلسطين لدرجة ان البعض كان يظن أنه فلسطيني الاصل.