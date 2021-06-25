شكرا لقرائتكم خبر عن "كان" يجهز فيلما وثائقيا بعنوان Cannes Uncut عن كواليس المهرجان فى دورته الـ75 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن البدء فى إعداد فيلم وثائقي جديد بعنوان Cannes Uncut، من المقرر عرضه في افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ75 المقبلة، والذى سيضم عددًا كبيرًا من كواليس لقطات ومقابلات وسائل الإعلام البريطانية مع النجوم على السجادة الحمراء.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد سيجمع الكثير من اللقطات الشهيرة خلال الدورات السابقة للمهرجان، بالإضافة إلى استخدام عدد كبير من المواد التي تتواجد في أرشيف المهرجان والتي تحتوي على لقطات تعرض لأول مرة.

ومن المقرر أن يقود عملية إنتاج فيلم "Cannes Uncut" المقرر عرضه في الدورة المقبلة للمهرجان، Colin Burrows 'Special Treats Production، وهي شركة ضليعة في التحقيقات وراء الكواليس، أنتجت مجموعة من الأفلام الوثائقية والأفلام التلفزيونية ومجموعات الصحافة الإلكترونية لصناعة الأفلام والتلفزيون والموسيقى.

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائى الدولى، فى نسخته الـ 74، اختيار المخرج المصرى سامح علاء، عضوا من أعضاء لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام القصيرة والمقرر انطلاقه يوم 6 يوليو المقبل، فى مدينة كان الفرنسية.

ووفقا للموقع الرسمى لمهرجان كان، وحسابه عبر تويتر، فإن لجنة التحكيم تضم المخرجة والكاتبة التونسية كوثر بن هنية، المخرجة والممثلة السويدية توفا نوفوتنى، المخرج الفرنسى أليس وينوكور، المنتج الإسبانى كارلوس موجويرو، السيناريست الفرنسى نيكولاس باريزر، المخرج والكاتب المصرى سامح علاء، الذى حصل فيلمه "ستاشر" على جائزة السعفة الذهبية، لأفضل فيلم قصير من مهرجان كان فى نسخته الأخيرة عام 2020.