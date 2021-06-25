شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين تتقص شخصية شفيقة من فيلم "شفيقة ومتولى" فى جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" عن جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت فيها بشخصية "شفيقة" التي قدمتها السندريلا الراحلة سعاد حسنى في فيلم فيلم "شفيقة ومتولي إنتاج 1979، حيث جسدتها نسرين في فيلم قصير أطلق في ذكرى وفاة السندريلا يوم الاثنين الماضى.



نسرين امين

وشاركت نسرين أمين في الفيلم القصير الذى أخرجه المصور محمود رشاد لاحياء ذكرى وفاة السندريلا العشرين، واستعان فيه بـ 5 فنانات لتجسيد مراحل مختلفة من حياة سعاد حسنى خلال أعمالها وهن إضافة نسرين أمين، مي الغيطي بشخصية "زوزو" من فيلم "خلي بالك من زوزو"، وهند عبد الحليم وشخصية "زبيدة" من فيلم "الجوع"، وسارة عبد الرحمن جسدت شخصية "نوسة" من فيلم "حلوة وشقية"، وبسنت شوقي قدمت شخصية "وفاء" من فيلم "الراعي والنساء".



نسرين امين بشخصية شفيقة من فيلم شفيقة ومتولى

وقالت نسرين أمين لـ"الخليج 365" بعد اطلاق الفيلم القصير عن سعاد حسنى: عندما عرضت علىَ الفكرة من قبل محمود رشاد وسمعت أوديو الفيلم تأثرت جداً وقلت له أحب أن أكون جزء من المشروع واتفقنا على كافة التفاصيل، والحقيقة أننا شاركنا في هذا الفيلم بمنتهى الحب حباً في سعاد حسنى وأدوارها والسينما والفن بشكل عام".

وأشارت نسرين:" قدمنا مراحل من حياة السندريلا سعاد حسنى مع رباعيات صلاح جاهين وموسيقى راجح داوود، فهذا الفيلم القصير هو فن من أجل الفن، فسعاد حسنى حاضرة مع مختلفة الأجيال التي تحبها وتحب مشاهدة أعمالها، وهذا اهداء لها في ذكرى وفاتها العشرين.



نسرين امين بشخصية شفيقة من فيلم شفيقة ومتولى



نسرين امين