نانسي عجرم توضح حقيقة عدم حضورها آخر جلسات قضية مقتل محمد الموسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة نانسي عجرم، عما يتم تداوله خلال الساعات الماضية، حول غيابها عن الحضور بالمحكمة بعد استدعائها للتحقيق مجددا بقضية مقتل الشاب محمد الموسى في منزلهما.

وكتبت نانسي، عبر حسابها على تويتر: "‏لم أغِب ولن أغيب عن أي جلسة يتم استدعائي لها.. وقد حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة، وبطلب من زوجي فادي للتوسع في التحقيق وصولًا إلى إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية".

وأضافت "يرجى توخي الدقة في نشر الأخبار".

تم استدعاء نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم مؤخرًا؛ للتحقيق مجددًا بقضية مقتل الشاب محمد الموسى في منزلهما.

وأكد غابي جرمانوس محامي زوج نانسي، في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، أن الهاشم هو من طلب من المحكمة التوسع بالتحقيق من أجل إثبات أنه لم يكن بإمكانه إلا القيام بما قام به، من حيث إطلاق النار، ومن حيث عدد الطلقات التي خرجت.

وأضاف، أن المحكمة استجابت لطلب الهاشم بالتوسع بالتحقيق يوم 22 يونيو الجاري، واستدعت نانسي عجرم شاهدةً على الحادث فقط.