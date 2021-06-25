إلهام شاهين تعلق على تكريمها بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كرم مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، في حفل افتتاحه الذي أقيم مساء أمس الخميس.

ونشرت شاهين، صورا لها من التكريم عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت "شكرا مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.. التكريم أسعدني جدا".

وأقيم حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

وكرم المهرجان خلال الحفل، الدكتورة مايا مرسي، ومنحها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، وقام بتقديم الجائزة د. عزة كامل عضو مجلس أمناء المهرجان التي عبرت عن سعادتها الغامرة بدورة المهرجان هذا العام وميلاد منتدي نوت واحتفاله بعامه الخامس ومواصلة مشواره، مؤكدة أن جائزة نوت منحت للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة لما قدمته من جهود كبيرة وسط طرق وعرة سارت وسطها وعملت بجد حتي أصبحت إحدي رائدات المجتمع المصري.

كما قامت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، بتكريم الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.