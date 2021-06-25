هذا ما قالته رشا مهدي عن لقائها مع تامر حسني في الرياض عقب انتهاء حفله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

التقت الفنانة رشا مهدي خلال تواجدها في الرياض بالفنان تامر حسني عقب انتهاء حفله الغنائي الذي أحياه ضمن فعاليات موسم الرياض مساء أمس الخميس.

ونشرت رشا، صورة تجمعها به عبر حسابها على تويتر، وعلقت "‏من حفل النجم تامر حسني في الرياض.. شرفت مصر كالعادة، وكان يوم عالمي زيك".

ويعرض لتامر حسني حاليًا بدور العرض السينمائية فيلم" مش أنا"، وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة، وهي الفنانة سوسن بدر، إذ يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها.

فيلم "مش أنا": "بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، شيرين، وعدد من الفنانين".

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ومدير تصوير مارك عوني، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني شقيق تامر، بالاشتراك مع شركة "سينرجي".