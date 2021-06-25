دنيا سمير غانم تنشر فيديو رسالتها لمهرجان أسوان لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

غابت الفنانة دنيا سمير غانم، عن حضور تكريمها بمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة بسبب مرض والدتها ووفاة والدها الفنان الراحل سمير غانم.

ووجهت دنيا، رسالة مصورة للمهرجان، تم بثها على الشاشة أمام حضور حفل الافتتاح، حيث أعربت في كلمتها عن شكرها لمهرجان أسوان، واعتذارها عن عدم الحضور مؤكدة أن التكريم أسعدها رغم ما تمر به من ظروف منعتها من الحضور.

وتوجهت دنيا، بالشكر لكل الحضور وأنها شعرت بحب الناس، خاصة وأنها تعتبر كل من أحب والدها ودعمها وساندها في محنتها أصبح فردًا من عائلتها التي تفخر بها.

وكشفت دنيا، عن وصية والدها، وهي الحفاظ على نعمة حب الناس، وقدمت الشكر لكل من دعا لأسرتها بالرحمة والشفاء.

وأهدت دنيا سمير غانم، تكريمها بالمهرجان لوالدها الراحل سمير غانم، ووالدتها الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز.

وأقيم حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بحضور: "الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وحشد كبير من نجوم وصناع السينما".

وقدم حفل الافتتاح المذيعة آية الغرياني، التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، وأخرج الحفل مسرحيًا هشام عطوة، فيما تولى المخرج عبدالرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

وكرمت إدارة المهرجان خلال الحفل، الدكتورة مايا مرسي، ومنحتها جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، وقدم الجائزة د.عزة كامل عضو مجلس أمناء المهرجان التي عبرت عن سعادتها الغامرة بدورة المهرجان هذا العام، وميلاد منتدي نوت واحتفاله بعامه الخامس، ومواصلة مشواره، مؤكدة أن جائزة نوت منحت للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة لما قدمته من جهود كبيرة وسط طرق وعرة سارت وسطها وعملت بجد حتى أصبحت إحدى رائدات المجتمع المصري.

كما كرمت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، الدكتورة فايزة الخرافي أول رئيسة جامعة في العالم العربي بمنحها جائزة الريادة.