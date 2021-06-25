حصان يسرق الأضواء في لقطات الأمومة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

سرق حصان الأضواء من زوجين سعيدين بالأمومة المقبلة، حيث بدا انه قرر مشاركتهما فرحتهما وضحكهما.

فقد كان الزوجان أماندا إيكشتاين وفيليب ويرنر يرغبان في التقاط صورة مع مجموعة من الجياد في مزرعة ريفية بولاية إنديانا الأميركية، وكانت السعادة تغمر الزوجين أثناء التقاط الصور، دون أن ينتبها إلى أن هناك من يرغب في الحصول على الأضواء أكثر منهما، وهو الجواد “باكشوت”، الذي كان قربهما في تلك اللحظة.

وقالت المصورة التي أرادت التقاط صورة الزوجين، كريستين زافيرو: “لقد كانت أفضل جلسة أمومة على الإطلاق”، وفقا لصحيفة الصن البريطانية، وطلبت من الزوجين أن يبتسما، وإذا بالحصان يبتسم معهما، فالتقطت صورة أمامية لهما، ولكن يبدو أن المصورة في تلك اللحظة أرادت المزيد، فطلبت من الزوجين الاستدارة، فإذا بالحصان يستدير معهما لتحصل على لقطة أوضح لضحكته، خصوصا أن المصورة ضحكت من المشهد.

وقالت زافيرو: “أخيرا جعلناهم يستديرون بالطريقة الصحيحة وقلت لهما ’على الأقل يمكنكما أن تبتسما‘”، وأضافت “عندما ضحكت، ابتسم الحصان أكثر”.

فكانت الصورة المفعمة بالسعادة والسرور، حتى للحصان الأنيق والجميل حتى بضحكته وأسنانه الكبيرة.