شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة الفرنسية ماشا مريل تمازح حضور مهرجان أسوان: تكريمي قرار صائب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة النجمة الفرنسية ماشا مريل في افتتاح الدورة الخامسة التي تعقد في الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري، وقالت مريل خلال تكريمها إن اختيارها ودعوتها للمهرجان اختيار صائب لأنها تنتمي إلى جيل غير السينما والسينما تغير العالم .

وماشا مريل صاحبة مشوار طويل مع السينما يمتد لأكثر من نصف قرن، حيث بدأت مشوراها الفني في بداية الستينيات من القرن العشرين، وتعتبر واحدة من نجمات الموجة الجديدة في السينما الفرنسية، حيث منحها المخرج الفرنسي الشهير جون لوك جودار دورا رئيسيا في فيلمه "السيدة المتزوجة" أو "امرأة متزوجة" سنة 1964، وهو الدور الذي يعتبره النقاد البداية الحقيقية للنجمة الفرنسية، لتقدم بعد ذلك أفلاما مهمة مع مجموعة من المخرجين الكبار في فرنسا وأوروبا، من بينهم المخرج الآسباني لوي بونييل في فيلم "يوم جميل" سنة 1966، ومع موريس بيالا في فيلم " لن نشيخا معا" سنة 1972، ومع برتراند بليي في فيلم " زوج الأم" سنة 1981 فضلا عن رائعة كلود لولوش"الواحد والآخر" سنة 1981، ثم في فيلم "الكرنفال الكبير" للمخرج ألكسندر أركدي سنة 1983 ثم في فيلم "فويفر" للمخرج جورج ويلسن سنة 1989، لتتواصل بعد ذلك أعمالها في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية.

من جانبها، عبرت النجمة الفرنسية في رسالة لإدارة المهرجان عن سعادتها بالتكريم في مدينة أسوان، مؤكدة أنها لا تنسى زيارتها الأولى لمصر في بداية مشوارها مع شركة يونيفرانس، ولقائها مع الفنانة المبيرة الراحلة فاتن حمامة التي إستقبلت الوفد الفرنسي، ووصفتها مريل بـ"نجمة كبيرة وامرأة مبهجة".

يذكر أن مهرجان أسوان يعقد بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة بلان، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة أكت، ويكرم في الافتتاح النجمة إلهام شاهين، والنجمة دنيا سمير غانم، فيما يكرم في الختام المخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائي منى البنداري.