شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى توصل قمة التريند على طريقة مايان السيد؟.. فوتوسيشن مختلف وفيديوهات رقص مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر اسم الفنانة الشابة مايان السيد قائمة الأكثر بحثًا على محركات البحث من حين لآخر، حيث تجذب الأنظار إليها بشكل دائم، وذلك بطرق مختلفة منها فوتوسيشن بملابس مختلفة أو ظهورها بفيديوهات لأداء رقصات بطريقة مميزة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أو تطبيق "تيك توك" والتي تمتلك أكثر من 2.5 مليون متابع عليه.



مايان السيد

وآخر لقطات تصدر مايان للتريند، كانت بعد وصلة رقص جديدة على أغنية للنجمة العالمية بريتني سبيرس، حيث شاركت متابعيها على حسابها بموقع "إنستجرام"، الفيديو وهي ترقص على أغنية «Oops!...I Did It Again"، وكانت ترتدي جامبسوت مع ميكب أزرق مختلف، وحصدت آلاف الإعجابات والمشاهدات.

وقبلها بأسبوعين، خطفت مايان الأنظار بفوتوسيشن مميز أظهرها كعروسة البحر، خلال حضورها حفل عقد قران الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، ونشرت حينها مجموعة صور منه عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والتى كانت سببًا أيضًا فى تصدرها تريندات جوجل لساعات طويلة حينها.



مايان فى عقد قران محمد فراج



مايان

كما تصدرت مايان السيد، مواقع التواصل أيضا خلال اشتعال القضية الفلسطينية بعد أزمة حي الشيخ جراح، بظهورها بتيشيرت مكتوب عليه كلمة "فلسطيني" خلال استضافتها بأحد البرامج التليفزيونية، كدعم منها للشعب الفلسطيني، وعلقت علي الصورة عبر حسابها، قائلة: "العالم كله معاكوا و بيدعي ليكوا. افتكروا ان اي دعم مننا بيعمل فرق تبرع بوست هاشتاج اي حاجة نقدر نعملها.. قلبي معاكي يا فلسطين، قلبي معاكي يا غزة".

وكانت مايان السيد، محط أنظار الجمهور خلال شهر رمضان الماضي بعد مشاركتها بدور مميز في مسلسل "حرب أهلية"، وخاصة بعد مشهد مقتلها ليلة خطوبتها، والذي حصد ملايين المشاهدات والمشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت نشرت مقطع فيديو لمشهد تأثر النجمة يسرا لوفاة "نور"، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :" هتوحشيني يا نور..يارب يكون الدور عجبكوا".