تامر حسني برسالة رومانسية الى زوجته بسمة بوسيل

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يونيو 2021 11:50 صباحاً - وجّه الفنان تامر حسني رسالة رومانسية الى زوجته بسمة بوسيل عبر التعليق على منشورها في حسابها الخاص على “إنستغرام” عقب إشادتها بفيلمه الجديد “مش أنا”. وقال تامر في رسالته: “ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي مليون شكراً على كلامك فرحان أوي إن الفيلم عجبك بالشكل دا عشان فعلاً بحب ذوقك وعشان انتي اكتر واحدة عارفة أنا تعبت قد إيه في تأليف الفيلم وتمثيله”.

وأضاف: “بشكرك انتي كمان لتحملك ودعمك ليا وبشكر تالية وأمايا عشان كانوا بيدعولي طول الوقت وبشكر أستاذ آدم عشان كان دايماً مش حارمني من الشخبطة على السيناريو… ربنا يخليكوا ليا”.

وكانت بسمة بوسيل قد عبّرت عن إعجابها بالفيلم من خلال منشور على حسابها الخاص في “إنستغرام” قائلةً: “مبروك حبيبي، أنا فخورة بك وبكل الفريق الذي شارك في عمل هذا الفيلم الرائع.. بالنسبة لي هو واحد من أفضل الأفلام التي رأيتها في حياتي… بارك الله فيك وبالنجاح دائماً”.

الجدير ذكره أن فيلم “مش أنا” حقق في يوم عرضه الأول إيرادات بلغت مليون جنيه، وهو بطولة: تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر ونخبة من نجوم الفن، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق