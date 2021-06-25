كتب امير فتحي في الجمعة 25 يونيو 2021 11:50 صباحاً - كشفت الفنانة هيدي كرم لمتابِعاتها عن الروتين الأسبوعي الذي تطبّقه على بشرتها، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الخاصة في “فيسبوك”، وظهرت فيه وهي تستخدم شفرات الحلاقة لإزالة الشعر من ذقون السيدات، مشيرةً إلى أن هذه الطريقة تنشّط الكولاجين في بشرة الوجه، وتُزيل الجلد الميت.
وقالت هيدي خلال الفيديو إن لا حلّ سحرياً لعلاج البشرة، بل هناك روتين تتبعه أسبوعياً وقد اكتشفته أخيراً وهو “الموسى المخصّص للسيدات، بحيث نُمرّره فوق بشرتنا فيُزيل الوبر النابت عليها”…
وأضافت: “لا أحب استخدام الأساليب الأخرى في إزالة الشعر من الوجه لأنها مُؤذية، وبشرة السيدات أرقّ بكثير من الرجال، وتكون بشرة الرجال أفضل من السيدات لأسباب عدة منها اختلاف الهورمونات، ولأن بشرتهم أسمك من بشرتنا لاستخدامهم المُتكرر للموسى الذي يعمل على تنظيف البشرة من الجلد الميت وإزالة الوبر، وتحفيز الكولاجين في البشرة”.
وأثار الفيديو موجة من الجدل بين متابعي هيدي كرم، خاصة بعد حملة الانتقادات التي تعرّضت لها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها فيديو ظهرت فيه مع ابنها وهما يمارسان الرياضة.
كانت هذه تفاصيل خبر من جديد.. هيدي كرم تثير الجدل برسالة الى متابِعاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.