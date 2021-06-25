هيفاء وهبي تكسر الأرقام القياسية.. “لو كنت” ترند أوّل لأسبوع كامل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة يتجــرد: حققت أغنية “لو كنت” التي أصدرتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على طريقة الديو مع الفنان المصري أكرم حسني، ما يقارب 10 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدورها على موقع “يوتيوب”.

وأغنية “لو كنت”، من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع تومه وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي. أمّا كليب الأغنية فيحمل توقيع المخرج حسام الحسيني وتمّ تصويره في لبنان على مدى يومين.

وتحظى أغنية “لو كنت” بإعجاب واسع من الجمهور عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، كما يحافظ كليب الأغنية على المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على يوتيوب بعد مرور أسبوع كامل على صدوره.

الجدير ذكره أن أغنية “لو كنت”، تمثل التعاون الأول الّذي يجمع بين هيفاء وهبي وأكرم حسني.