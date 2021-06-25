هاني رمزي يعود إلى عرضه المسرحي “أبو العربي”.. بعد فترة من التوقف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري هاني رمزي عودته إلى مصر لاستئناف عرض مسرحيته “أبو العربي”، وذلك عقب فترة إجازة أمضاها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، لينطلق بذلك الموسم الثاني من العرض المسرحي، بدءاً من مطلع يوليو المقبل.

ونشر رمزي صورة من كواليس عرض المسرحية في الفترة الماضية، حيث جرى عرضها في شهر مايو، وحققت نجاحاً كبيراً خلال عرضها الأول، ليعلن بعدها الفنان المصري التوقف للحصول على إجازة، قبل أن يعود للعرض مجدداً.

وعلق رمزي، قائلاً: “وحشتوني.. أبو العربي راجع يوم 1 يوليو على مسرح طيبة مول مدينة نصر”، معلناً عن تفاصيل حجز التذاكر، سواء إلكترونياً، أو عند الحضور للعرض.

وقبل دقائق، نشر رمزي بوستر العرض المسرحي عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، وعلق يقول: “لكل اللي سألوني أبو العربي راجع تاني أيام 1 و2 يوليو على مسرح طيبة مول مدينة نصر”.

ويعيد هذا العرض الفنان هاني رمزي للمسرح مرة أخرى، بعد غياب حوالي 18 عاماً، والمسرحية من بطولة هاني رمزي، وأحمد فتحي، وحجاج عبدالعظيم، ومحمد جمعة، وليلى عزب، ومن إنتاج تامر كرم، وإشراف أحمد فهمي.

وكانت آخر مشاركة للفنان هاني رمزي في المسرح من خلال مسرحية “كده أوكيه” في 2003، بطولة أحمد السقا، منى زكي، شريف منير، وياسمين عبدالعزيز.