مجهول يهدد ياسمين عبد العزيز بنفس مصير سوزان تميم.. وشقيقها يرد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان المصري وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسالةً من شخص مجهول، يهدد فيها بقتل الأخيرة بالطريقة نفسها التي قُتلت بها الفنانة الراحلة سوزان تميم؛ وهو الأمر الذي أقلق متابعي ياسمين، مطالبين بضرورة تدخل الأجهزة الأمنية لحمايتها.

وأخفى وائل عبد العزيز محتوى رسالة التهديد التي نشرها عبر صفحته في “فيسبوك”، وأظهر فقط اسم المُرِسل وجملة التهديد بالقتل التي تضمنت: “ياسمين راح تموت موتة أشنع من سوزان تميم”.

ورد وائل على الرسالة قائلاً: “هي وصلت للتهديد بالقتل.. عموماً ياما دقّت على الراس طبول (مثل مصري شهير).. ياريت مباحث الإنترنت تشوف الموضوع ده”.

من ناحية أخرى، كان وائل عبدالعزيز قد قدوم الاعتذار الرسمي لشقيقته ياسمين، وذلك بعد خلافات طويلة دامت بينهما؛ إثر زواجها من الفنان المصري أحمد العوضي، حيث كان معترضاً على الطريقة التي تزوَّجت بها، ووجه لها هجوماً حاداً وقتها.

وكتب شقيق ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه في “انستغرام”، قائلاً: “أنا ومن بعد ربنا سبحانه عز وجل وراكِ، وأنا في ضهركِ ومعاكِ بكل ما أملك من صحة وقوة لحد آخر يوم في عمري.. وافديكِ بحياتي لو حد مسّك بشيء، مش كلام وأنتِ حافظاني”.

وتابع وائل عبدالعزيز: “متقلقيش في ضهركِ يا بنت الأصول يا متربية.. وبتأسفلكِ لو في يوم صدر مني شيء غلط كان بنزعة الأخوة مش أكتر.. ولا يهمكِ احنا مبنردش الإهانة بالإهانة زي ما اتعودنا”.