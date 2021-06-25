والد حلا شيحة يكشف حقيقة اعتزالها الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ زواج الفنانة حلا شيحة من الداعية الإسلامي والمنتج الفني معز مسعود وحالة من الجدل تُثار حول حقيقة اعتزالها التمثيل، وما زاد من انتشار الأخبار حول ذلك الأمر، غياب حلا الواضح عن أي فعاليات فنية أُقيمت في الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، نفى الفنان أحمد شيحة في تصريح صحافي كل ما تردّد في هذا الشأن، مؤكداً أنه كلام عارٍ تماماً عن الصحة، ومُبدياً دهشته من خروج تلك الأنباء.

وتابع أنّ ابنته في رحلة خارج البلاد برفقة زوجها، ومن المُقرر أن تعود إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المُقبلة. وأشار إلى أنّ ابنته لم تُفكر في الاعتزال أبداً، إذ إنها تتلقى عروضاً فنية، وما زالت تقرأ عدداً من السيناريوهات المعروضة عليها لتختار الأفضل بينها وتقدّمه للجمهور.