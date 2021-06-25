نوال الزغبي تعود إلى حفلات سوريا.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحيي النجمة اللبنانية نوال الزغبي حفلًا غنائيًا كبيرًا في فندق ومنتجع شيراتون معرة صيدنايا مساء 16 تموز/يوليو المقبل.

ويعتبر هذا الحفل الأوّل لنوال الزغبي بعد فترة غياب عن الحفلات الجماهيرية في سوريا حيث كان حفلها الأخير هناك في يونيو 2019. ومن المقرر أن تقدّم “الزغبي” خلال السهرة المنتظرة باقة من أجمل أغنياتها القديمة التي يعشقها الجمهور السوري وأغنياتها الجديدة التي صدرت مؤخرًا.

وشهدت صفحات السوشال ميديا ترحيباً خاصاً برجوع الزغبي إلى سوريا، ونشرت بعض المقاطع من حفلاتها السابقة التي أحيتها هناك. وكتبت إحدى المعجبات: “أحلى وأجمل خبر هالسنة بانتظارك يا دهب رح تنور سوريا بوجودك مطول 16 شهر ماني مصدقا اني رح شوفك عم ابكي من فرحي”.

يذكر أن الزغبي طرحت مؤخرًا أغنيتين باللهجة المصرية، الأغنية الأولى بعنوان “أسعد لحظة” كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمه والأغنية الثانية بعنوان ”بكلم خيالي” كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد.