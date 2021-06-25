نور الزين يفاجئ جمهوره في “آنه” ويتصدّر من اليوم الأوّل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة مميّزة وغير متوقعة لمحبّيه، طرح النجم العراقي نور الزين أحدث أعماله الغنائية بعنوان “آنه” عبر القناة الرسمية لشركة “اورنجي” في موقع “يوتيوب”.

وحملت أغنية “آنه” اللهجة العراقية، ومن كلمات رامي العبودي والحان نور الزين وتوزيع عثمان عبود.

الأغنية حققت أكثر من 100 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة على صدورها وتصدّرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” في العراق.

وشكلت أغنية “آنه” مُفاجأة لجمهور نور الزين حيث صدرت بعد شهر واحد على صدور فيديو كليب أغنية “على طول“. وحصد العمل أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد شهر من صدورها على اليوتيوب.