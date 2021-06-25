شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تكشف تفاصيل روتينها اليومى: عائلتى تنخدع بالأخبار الكاذبة عنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية جينيفر أنيستون، البالغة من العمر 52 عامًا، فى حوار مع مجلة People عن تفاصيل كثيرة من حياتها الشخصية، فقالت: "أنا أعيش في مكان هادئ.. لدي وظيفة أحبها، ولدي أشخاص في حياتي يمثلون كل شيء بالنسبة لى، ولدي كلاب جميلة.. أنا مجرد إنسان محظوظ جدا ومبارك."



جينيفر انيستون

كما تحدثت عن فكرة أن عائلتها لا تزال تنخدع بالعناوين الكاذبة فى بعض الأحيان، قائلة: "في بعض الأحيان لا يمكنني مساعدة أفراد الأسرة أو الأشخاص الذين يرسلون أخبار غير صحيحة، مثل هل لديكِ طفل؟.. هل ستتزوجى؟، وفي هذا الوقت لا أعرف بماذا أرد وأقول لنفسي هل سأظل في تلك السخافات طوال سنين عمرى؟".

كما كشفت أنيستون تفاصيل عن يومها، قائلة "بالنسبة لى، أتأمل كل يوم وأجلس بهدوء، أو أكتب، وأمارس أى نوع من أنواع اليوجا هو تأملي، أنا فقط أشاهد الصورة الأكبر ولا أنظر للأشياء الصغيرة، كما أؤمن بالإنسانية، على الرغم من وجود الكثير مما يثنينا عن الإيمان بها لكني أفعل ذلك".

وكان قد كشف القائمون على مسلسل The Morning Show، للنجمة العالمية جينيفر أنيستون، عن توقيت عرض الموسم الثاني من المسلسل والمقرر له فى سبتمبر المقبل عبر منصة Apple TV Plus.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الموسم الثاني من مسلسل The Morning Show، سيعود بالتحديد يوم 17 سبتمبر المقبل، بعد تغير بسيط في مذيعة الأخبار الصباحية الرئيسية.

وكانت أنيستون عادت مؤخرًا لتصوير كواليس مسلسل The Morning Show، حيث نشرت مؤخرًا صورة لها ارتدت فيها ماسك لحماية نفسها، وفقًا لما نشره موقع ديلى ميل مؤخراً، والذى أكد أن أنيستون تعيش حاليًا أفضل فتراتها، حيث تمتلك رغبة كبيرة فى التركيز على العمل بصورة كبيرة.

وتأتى تلك الصورة بعدما حيرت أنيستون متابعيها مؤخرًا، وذلك بعدما ظهرت فى صورة نشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام بصحبة كلبها، دون ظهور وجهها بالكامل، إلا أن المحير في الصورة كان رجل نائم على الأرض خلف جينيفر أنيستون، والتى جاءت فى كواليس مسلسل The Morning Show وفقاً لموقع الديلى ميل، والتى تقوم ببطولته.