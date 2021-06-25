شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تكريم دنيا سمير غانم فى مهرجان أسوان لأفلام المرأة: كان نفسى أكون موجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة دنيا سمير غانم جمهورها ومتابعيها فيديو تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المراة، موجهة رسالة لمسئوليه، حيث علقت على الفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة: "شكرا لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على التكريم كان نفسي أكون موجودة معاكم بتمنى لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله".

وحرص عدد من الفنانين على توجيه رسائل لها عبر التعليقات، وقالت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر: "تستاهلي كل حاجة حلوة يا اجمل و اطيب قلب"، فيما كتبت الفنانة مي كساب: "ربنا يحفظك حبيبتي تستاهلي كل خير".



دنيا سمير غانم

وغابت النجمة دنيا سمير غانم عن حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، حيث اعتذرت بسبب الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، ووفاة والدها النجم سمير غانم، واكتفت بتصوير فيديو عرضته إدارة المهرجان فى حفل الافتتاح.

وقالت دنيا سمير غانم في الفيديو: "بعتذر لعدم حضوري أنا موجودة جنب ماما طول الوقت ومقدرتش أكون معاكوا، شكرا لكل حد دعمنا حتى ولو بالدعاء".

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة تحت عنوان "دورة النيل" بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد كبير من نجوم الفن، منهم إلهام شاهين وباسم سمرة وأحمد وفيق وصبرى فواز وهنا شيحة وسلوى محمد على وشريف رمزى وزوجته الفنانة ريهام أيمن، والإعلامية بوسى شلبى، والفنانة الاستعراضية دينا، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرج والمنتج شريف مندور، والمنتج هشام سليمان، والمنتجة خلود سعد، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وعدد كبير من النقاد منهم طارق الشناوى وماجدة موريس.