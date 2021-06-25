شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تودع بلاتوه مسلسل "شقة 6" بعد 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تودع النجمة روبى بلاتوه تصوير مسلسل "شقة 6" بعد 5 أيام والمقررعرضه قريباً على إحدى المنصات الإلكترونية، ويبدأ المخرج محمود كامل فى مونتاج ومكساج الحلقات خلال الفترة الحالية استعداداً للعرض، حيث يواصل فريق العمل التصوير على الطريق الصحراوى .

وتدورأحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

ويشارك فى بطولة مسلسل "شقة 6" بجانب روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.