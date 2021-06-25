نادية الجندي عن فيلم "خمسة باب" : "من أجمل أفلامي اللي بعتز بيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة نادية الجندي، عن صورة نادرة جمعتها بالفنان عادل إمام والفنان فؤاد المهندس من كواليس تصوير فيلم "خمسة باب".

ونشرت نادية، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من أجمل أفلامي اللي بعتز بيها، خمسة باب.. كان معايا أهم نجمين عادل إمام وفؤاد المهندس، وأن الثالوث ده والتوليفة دي لن ولم تتكرر مرة ثانية في تاريخ صناعة السينما المصرية".

وتابعت: "كنت سعيدة جداً بهذا اللقاء والتجمع الجميل ده، وكنا جميعاً في حالة حب وانسجام، عشان كدة ظهر العمل للجمهور بشكل جميل وحقق نجاح كبير وأعلى توزيع للخارج في تاريخ صناعة السينما، وحقق مكاسب رهيبة من توزيع سوق الفيديو".

وأضافت: "معانا الفنان فؤاد أحمد والمنتج الجريء محمد مختار، اللي قدر يجمع هذا الثلاثي في عمل واحد.. الصورة من الإحتفال بعيد ميلادي في كواليس تصوير الفيلم".

فيلم "خمسة باب" عرض في 8 أغسطس عام 1983، وشارك في بطولته عادل إمام، نادية الجندي، فؤاد المهندس، فؤاد أحمد، تأليف شريف المنباوي، إخراج نادر جلال.