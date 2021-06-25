خاص| حمادة هلال: "بسمع أم كلثوم وبهاء سلطان".. وشيرين أهم مطربة بالوطن العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

قال الفنان حمادة هلال، إنه يحب الاستماع لأغاني "كوكب الشرق" أم كلثوم، إذ تجعله يشعر بسلطنة، لكن في الجديد ليس هناك من يجعله يشعر بذلك.

وردًا على من يحب الاستماع إليه من الأجيال الجديدة، أجاب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بحب شيرين وبهاء سلطان، لكن مدورش على أي أغاني جديدة، هما دول بالنسبالي أهم حاجة، شيرين حاجة تانية خالص، أهم مطربة في الوطن العربي كله، وبسمع بقى الأغاني اللي تبقى مختلفة خالص زي الفلكلور".

جدير بالذكر أن حمادة هلال شارك في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل "المداح" تأليف وليد أبو المجد، أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، خالد سرحان، محسن منصور، ومجموعة كبيرة من الفنانين.