منى زكي تُعلن انضمامها لحملة "ستاند أب" ضد التحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة منى زكي، عن انضمامها لحملة "ستاند أب" ضد التحرش بالمرأة.

ونشرت منى، صورة لها دعما للحملة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "التحرش.. المشكلة الأولى التي تواجهها النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.. يشرفني إني أعلن انضمامي لحملة (ستاند أب) ضد التحرش في الأماكن العامة".

وأضافت: "لأن من حق كل سيدة وفتاة إنها تتحرك بحرية وآمان ومفيش حاجة توقفها عن تحقيق أحلامها".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منى زكي مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض في دراما رمضان 2021، وشاركها البطولة محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، وتأليف وإخراج تامر محسن.

