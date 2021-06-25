بتهمة الاتجار في المخدرات.. طفل “بلية ودماغه العالية” في قبضة الشرطة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الممثل صاحب شخصية “تفاهة” في فيلم “بلية ودماغه العالية”، حالة من الجدل بعدما تصدر اسمه قوائم البحث في “غوغل”، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاء ذلك بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض عليه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، على إثر العثور على مسحوق يشبه الهيروين المخدر بحوزته.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على نحو 50 غراماً من مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، و3100 جنيه من متحصلات البيع، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وقرّرت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة لاستكمالها.

وكان أول ظهور فني له من خلال فيلم “بلية ودماغه العالية”، للفنان محمد هنيدي، عام 2000، واختفى عن الساحة الفنية منذ نحو 14 عاماً.

ويذكر أنّ أحداث فيلم “بلية ودماغه العالية”، تدور حول عماد بلية الذي يعمل ميكانيكياً في إحدى الحارات الفقيرة، وسعى إلى حل أزمة لأطفال الشوارع من خلال إيواء بعضهم، ويقع في حب فتاة ثرية تدعى دنيا قام بإصلاح سيارتها في إحدى المرات، لكن المشكلة أن هناك شاباً آخر ينافسه على حبها، لكن هذا الشاب يطمع في ثروة أبيها فقط، ولجأ إلى عديد من الوسائل غير المشروعة كالغش والتزوير.