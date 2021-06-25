سيلفي والماضي خلفي.. صورة استثنائية للسيدة فيروز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت ريما عاصي الرحباني، صورة سيلفي للسيدة فيروز وهي الاولى لها بعد اخر ظهور عبر الصحافة مع رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون في ايلول الماضي.

“بآخر الليل”، طلع البدر كاملاً مع إطلالة جارته السيدة فيروز. صورة “سيلفي” نشرتها ريما عاصي الرحباني، تُخرج فيروز من هالتها. لا المعاجم بكلماتها ولا الموشّحات بتعابيرها قادرة على وصف جمالها “مِن بعد هالعُمر”.

كأنّها خارجة من سِفرٍ قديم هي هذه الصورة. كأنها سراب عند بوابة واحة، وكم كنّا في حاجة رؤياها في خضمّ الأزمات، لتُعيد إلينا الإيمان بأنه “إيه في أمل”.

وجه فيروز امتلأ بتفاصيل الأيام وجوهر العمر. سرّها ابتسامتها وطلّتها الطبيعية. هي فيروز، هكذا عرفناها، تخاف التبرّج وتتجنّب التلوّن. هي فيروز الحقيقية، الشفافة، الطبيعية كوجه القمر.