بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 20 دقيقة مضت التعليقات على تامر حسني يعانق الرياض لأول مرة بعد غياب.. تألق ونجاح مغلقة

متابعة بتجــرد: بنجاح وتألّق كبيرين، أحيا النجم المصري تامر حسني ليل أمس حفلًا غنائيًا كبيراً ضمن الموسم الجديد من حفلات الرياض، بعد عودة الفعاليات الفنية بالمملكة العربية السعودية.

الحفل أقيم على خشبة مسرح فندق الفورسيزون، إذ عانق تامر حسني الرياض لأوّل مرّة بعد غياب، بحضور الآلاف من محبّيه. وقدّم نجم الجيل خلال الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير “خليك فولاذي” الذي أصدره خلال فترة الإغلاق الكامل نهاية 2020.

وكان لافتًا تفاعل الجمهور مع الأغاني وتحديدًا الجديدة التي حفظوا كلماتها عن ظهر غيب، تمامًا كما لو أنّهم كورال يشاركه بحفلاته كافّة.

بعد الحفل شارك تامر حسني المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي بصور من السهرة، وعبّر عن سعادته بلقاء الجمهور السعودي مجددًا قائلًا: “كل الحب للجمهور السعودي الغالي شرفتوني النهارده بحبكم و روحكم الرائعه”.

كما شكر السفير المصري في المملكة العربية السعودية أحمد فاروق على حضوره الحفل، والرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” سالم الهندي وفريق عمل “روتانا” على مجهودهم الكبير، قائلًا: “ومن كل قلبي تشرفت بحضور سعادة السفير المصري احمد فاروق حضورك شرف كبير لي وطبعاً حبيبي الغالي الاستاذ سالم الهندي و مجموعة روتانا”.

إلى جانب النجاح الجماهيري، حقق تامر حسني نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الإجتماعي حيث تصدر هاشتاغ “#تامر_حسني_في_الرياض” التراند، خصوصًا أن هذا الحفل الأوّل لتامر في السعودية بعد غياب عن الحفلات بسبب وباء كورونا، فقام عدد كبير من محبّيه بتداول فيديوهات له من الأغاني التي قدمها على المسرح.

على صعيد آخر، يعيش تامر حسني حالة من النشاط الفني الاستثنائي مع صدور فيلمه الجديد “مش أنا” في الصالات السينمائية، والذي تم تصويره بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

والفيلم قصة وسيناريو و حوار تامر حسني وإنتاج حسام حسني و”سكاي ليميت” و”سينيرچي” وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسني على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح من قبل.